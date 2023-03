La Sen. Lucia Borgonzoni in visita al Museo di Altamura

La Sen. Borgonzoni in visita al Museo di Altamura La Sen. Lucia Borgonzoni illustra il progetto di riallestimento Tappa al Museo Nazionale Archeologico di Altamura per il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni.

Venerdì 24 marzo, nell’ambito di una visita istituzionale più ampia al territorio della Murgia, la senatrice bolognese è stata accolta dal Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri in uno dei luoghi della cultura più radicati nella comunità locale, porta di ingresso per la conoscenza della storia del territorio.

La mattinata è stata occasione privilegiata per accompagnare il Sottosegretario nella visita del Museo di Altamura, oggetto di prossima cantierizzazione legata a un ambizioso progetto di ammodernamento della struttura.

La Sen. Borgonzoni in visita al Museo di Altamura

«Oggi – ha commentato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni – ho avuto modo di visitare uno dei luoghi pieni di storia e di fascino che tanto rendono speciale l’offerta culturale di questo territorio. Valorizzare e promuovere sempre più il patrimonio del nostro Paese rappresentano per il Ministero della Cultura due azioni prioritarie. Per questo abbiamo deciso di investire ingenti finanziamenti da destinare a un percorso che possa accrescere ulteriormente l’attrattività del Museo Nazionale Archeologico di Altamura: sono certa che gli interventi previsti (finanziati con quasi due milioni di euro, a valere soprattutto sul Pnrr) sapranno dare ulteriore lustro a un gioiello così prezioso».

I lavori attualmente in fase di progettazione, che cominceranno a luglio, sono finanziati in particolare, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura, e interesseranno maggiormente il primo piano: il nuovo allestimento racconterà con un concept più innovativo il popolamento dell’Alta Murgia e l’evoluzione dell’occupazione del territorio dall’Età arcaica al Medioevo, puntando l’attenzione sulle evidenze archeologiche più importanti dai centri gravitanti intorno ad Altamura.

Anche il secondo piano del Museo sarà oggetto di alcuni interventi finalizzati a implementare l’allestimento già presente con approfondimenti dedicati al Neolitico e alle sue testimonianze dal territorio circostante.

«Sono molto lieto della visita del Sottosegretario alla Cultura, anche a nome del prof. Massimo Osanna, Direttore Generale Musei – commenta il dott. Mercuri – Proprio in sinergia con la Direzione Generale Musei stiamo per avviare i lavori di ristrutturazione e ammodernamento degli spazi espositivi del Museo di Altamura, un tesoro archeologico di grande rilevanza, simbolo per eccellenza dell’identità collettiva di questo territorio. Il nuovo allestimento, che sarà anche dotato di installazioni multimediali e interattive, permetterà altresì di arricchire l’esposizione dei contesti già presenti con una selezione di reperti provenienti dai depositi e appositamente restaurati”.