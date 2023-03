Finalissima per la Nuovi Orizzonti Taranto

Nuovi Orizzonti Taranto, dentro o fuori. Sfida alla Pink Bari al PalaMazzola: obiettivo accedere alla finale

La squadra di coach Orlando è pronta per affrontare Gara 3 in un match che sarà decisivo per affrontare la Juve Trani (prima finalista). Il tecnico ionico è determinato: “Vogliamo vincere!”

E’ tutto pronto per Gara 3 tra Nuovi Orizzonti Taranto e Pink Bari Basket. E’ la classifca sfida da dentro o fuori, nel quale potrebbe fare la differenza il fattore campo, aspetto di cui ne potrebbe giovare il team allenato da coach Orlando giocando in casa.

Finalissima per la Nuovi Orizzonti Taranto



Ambiente sereno in casa rossoblu ionica. Nonostante la sconfitta di Bari in Gara 2, persa per meriti degli avversari, nel quale Ciminelli e compagne non hanno comunque demeritato, le ragazze rossoblu in settimana hanno lavorato serenamente, con la giusta intensità e con determinazione.

Vincere vorrà dire finale e per questo coach Orlando ha studiato ogni singolo particolare. Vincere vorrà dire affrontare una squadra di qualità come Trani, ma non è ancora tempo per guardare avanti. La Nuovi Orizzonti Taranto deve affrontare prima il presente e deve farlo nel migliore dei modi, al massimo delle proprie forze e potenzialità.

Coach Orlando ha le idee chiare:

“A Bari non è andata come aspettavamo. Avevamo la voglia di andare sul 2-0 e chiudere il discorso, Bari è stata brava a trovare due conclusioni da lunga distanza che gli hanno consentito di vincere Gara 2. Noi ora vogliamo vincere Gara 3, speriamo che il pubblico accorra al PalaMazzola per supportarci, perché il loro apporto è certamente necessario per raggiungere il risultato.”

Finalissima per la Nuovi Orizzonti Taranto



Appuntamento al PalaMazzola di Taranto sabato 25 Marzo con ingresso libero da via Venezia. Palla a due alle ore 18.00. Arbitri dell’incontro saranno Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi e Francesco Conte di San Pietro Vernotico (Br).