Porto di Taranto, Scalera (LPD): “Per me è il futuro”

Il consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera del Gruppo Puglia Domani, durante una seduta della V Commissione della Regione Puglia, in seno all’audizione richiesta dal Consigliere Regionale Di Cuia sulle prospettive del Porto di Taranto, ha evidenziato come la gestione del Porto di Taranto e della retroportualità possa rappresentare il futuro di Taranto. Ciò, anche e soprattutto se sarà avviata un’azione sinergica tra le autorità, la politica e le istituzioni.

Scalera si è impegnato per rendere concreto e proficuo detto dialogo ed ha chiesto, nell’immediato di continuare il confronto direttamente presso il Porto di Taranto, in visita istituzionale, congiuntamente al Collega Massimiliano Di Cuia.

“Il porto è il futuro di Taranto- ha evidenziato Scalera- naturalmente quello che più mi preme è salvaguardare l’occupazione lavorativa, e creare altri posti di lavoro, facendo scorrere anche la lista degli ex Evergreen, dove ci sono circa 300 persone che devono essere ancora formate. Taranto deve crescere, il porto ha un ruolo decisivo, soprattutto se lo colleghiamo alle università e alle scuole, cosi da formare i nostri ragazzi con dei corsi di specializzazione, loro devono restare qui nella nostra terra, loro sono il nostro futuro. Il porto per me è il futuro di Taranto”.