Michele Punzi è il Nuovo Presidente della Fondazione Paolo Grassi. Nel pomeriggio del 24 marzo la nomina di Presidente viene votata all’unanimità all’avvocato Michele Punzi.Il CdA della Fondazione Paolo Grassi, composto da Gianfranco Palmisano (Sindaco di Martina Franca), Michele Punzi, Rinaldo Melucci, Roberto Venneri e Piermassimo Chirulli non ha avuto alcun dubbio, a preservare l’eredità valoriale che Franco Punzi.

avvocato Michele Punzi

Michele Punzi, 47 anni, è titolare di uno studio legale associato in Martina Franca. Svolge la professione forense in ambito civilistico, prediligendo il diritto societario e le riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali; dal 2015 è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature superiori, ed è iscritto all’Albo dei mediatori civili, all’Albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento ed all’Albo degli amministratori giudiziari.Nell’ambito dell’attività professionale, ha ricevuto incarichi dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Tribunale di Taranto e da Enti pubblici, oltre ad essere stato nominato in diversi C.d.A. di società ed aver collaborato con un primario istituto bancario italiano.

È socio della Camera di Conciliazione Italiana, organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nonché della Apulia Invest, società di consulenza per lo sviluppo di progetti innovativi.

Nel 2018 è stato eletto componente del Consiglio di disciplina degli Avvocati del Distretto di Lecce, Brindisi e Taranto, risultando tra i più giovani in Italia a ricoprire tale ruolo.Dopo un’esperienza giovanile nell’ufficio stampa del Festival della Valle d’Itria, per un decennio ne è stato il consulente legale, prestando attività pro bono, prima di diventare parte integrante della struttura organizzativa nel 2010. Dal 2018 siede nel Consiglio d’amministrazione della Fondazione “Paolo Grassi”, in quanto Presidente dell’omonimo Centro Artistico Musicale.

Michele Punzi è il Nuovo Presidente della Fondazione Paolo Grassi

“Accetto questa nomina con grande senso di responsabilità, consapevole che non sono chiamato a sostituire un uomo che, per quanto ha fatto in 50 anni per la cultura italiana, non è sostituibile» afferma il nuovo Presidente Michele Punzi. «Il mio compito è, piuttosto, quello di preservare l’eredità valoriale che Franco Punzi ha lasciato a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui. Ma la sfida non mi spaventa, perché avverto forte il sostegno da parte di tutti i componenti del CdA della Fondazione Paolo Grassi, che mi hanno onorato con il loro voto unanime, e perché so di poter contare sull’entusiasmo e la professionalità di tutti i collaboratori della Fondazione e del Festival della Valle d’Itria. Nel solco degli insegnamenti del Presidente Franco Punzi, dobbiamo ora guardare al futuro con rinnovato ottimismo, e con l’obiettivo di rendere sempre più prestigiosa questa istituzione culturale”