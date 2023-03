Tante belle cose per il Lecce. Manca solo la vittoria in campionato

Tante belle cose per il Lecce. Manca solo la vittoria in campionato

Tante belle notizie per il Lecce. Nelle varie nazionali, i leccesi hanno fatto sentire il loro peso. Mentre, come previsto, Falcone è solo andato in panchina con la Nazionale Italiana (un grande traguardo), Banda è stato decisivo nella gara Zambia – Lesotho valevole per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Entrato a gara in corso e nella ripresa, in quattro minuti ha firmato una doppietta per il 3-1 finale.

Tutti schierati dal primo minuto i Nazionali della Primavera giallorossa impegnati nella Uefa European Under 19 Championship, tranne Samek che ha scontato il turno di squalifica. Fascia da capitano per McJannet con la Repubblica di Irlanda.

Un’altra novità: c’è anche un ex portiere giallorosso nello staff dei preparatori. Si tratta di Massimo Battara, in giallorosso nella stagione 1991/1992.

Anche un’onorificenza.

Il responsabile dell’Area Tecnica giallorossa è stato premiato nel pomeriggio, a Palermo, come “miglior direttore sportivo d’Italia” nell’ambito dell’evento “Football Conference” organizzato da Conference403.

“𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝐚̀ 𝒅𝒆𝒍 𝑳𝒆𝒄𝒄𝒆, 𝒄𝒐𝒏 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒐 𝑻𝒓𝒊𝒏𝒄𝒉𝒆𝒓𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒐 𝑩𝒂𝒓𝒐𝒏𝒊 𝒆𝒅 𝒊 𝒕𝒊𝒇𝒐𝒔𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒔𝒊” queste le dichiarazioni del direttore Corvino intervenuto personalmente nel capoluogo siciliano.