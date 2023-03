Lecce fermato per un controllo tenta la fuga. Un pregiudicato 47enne, fermato dai carabinieri, tenta la fuga per ben due volte, ma viene riacciuffatoi.

Pur di evitare di essere perquisito molla un pugno ad uno dei carabinieri. La motivazione della sua reazione era legato al fatto che trasportava droga.

Il 47enne aveva indosso un panetto di eroina legato alla caviglia con del nastro adesivo.

Lecce fermato per un controllo tenta la fuga

Arrestato, dopo le formalità di rito in caserma è stato condotto in carcere, mentre il militare colpito ne avrà per dieci giorni