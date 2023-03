A Taranto approda il Neuromarketing con l’esperta Simona Ruffino

Il 19 aprile nella città dei due mari si terrà un’esclusiva masterclass sul Neuromarketing e sulle sue applicazioni. L’evento, rivolto ai professionisti, sarà presieduto dalla Neurobrand Specialist Simona Ruffino.

Si svolgerà a Taranto, mercoledì 19 aprile, l’esclusiva masterclass sul neuromarketing a cura di Simona Ruffino, tre le personalità più autorevoli del settore in Italia. È la prima volta che la città dei due mari ospita un evento di tale portata, rivolto ad imprenditori, professionisti, studenti e appassionati di discipline come la neuroscienza, la comunicazione, il marketing e la neuroeconomia.

Simona Ruffino, Brand Strategist e Neurobrand Specialist, è una consulente, speaker e formatrice che quotidianamente collabora con diversi brand italiani della media e grande impresa. Autrice del volume “Neuromarketing etico, Ascoltare le persone per costruire brand efficaci”, in uscita a fine marzo per Hoepli, all’interno del panorama del marketing e della comunicazione viene definita un’innovatrice per il suo particolare approccio human alla materia. Vincitrice del Premio all’Eccellenza della Comunicazione Italiana, ad oggi rappresenta una delle più seguite divulgatrici di neuroscienze applicate sui media.

A Taranto approda il Neuromarketing con l’esperta Simona Ruffino

La masterclass affronterà alcuni degli elementi chiave del neuromarketing, tra cui: i processi cognitivi che inducono alla costruzione del prodotto cognitivo e che sostengono i processi d’acquisto, la comunicazione neuroergonomica, la costruzione dell’identità di brand e il brand positioning.

La giornata avrà inizio alle 9.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Salina, sito a Taranto in Viale Unità d’Italia, il programma completo è consultabile sul sito [www.francescovergallo.it]www.francescovergallo.it

L’evento è organizzato da Francesco Vergallo, consulente in Marketing Strategico e titolare della società P.A.N srls, e Stefano Petulicchio, amministratore della società Puglia Sistemi srls che si occupa di comunicazione pubblicitaria. Sono partner del progetto Smart Marketing, mensile di comunicazione, marketing e social media, e PemCards, startup che consente di creare cartoline fisiche, personalizzate, tracciate da spedire in tutto il mondo.

A Taranto approda il Neuromarketing con l’esperta Simona Ruffino

“Sono stata ben lieta di accogliere l’invito di Francesco Vergallo, collega che stimo e che lavora tanto per il Sud, nel programmare questa prima masterclass a Taranto. Sono pugliese d’origine e conosco perfettamente il tessuto della mia terra, credo quindi che sia importante per una parte del Mezzogiorno avere l’opportunità di formarsi senza doversi per forza recare altrove”, ha dichiarato Simona Ruffino. “Il Sud ha enormi risorse e ottimi professionisti che possono contribuire all’educazione verso un modo di fare impresa più intelligente e strutturato, quale base imprescindibile per la crescita economica. Quando marketing e comunicazione risultano funzionali agli obiettivi preposti rappresentano una risorsa potente, oltre che prepotente, per lo sviluppo di un territorio e delle sue aziende”.

La masterclass sarà, inoltre, occasione per presentare al pubblico il nuovo libro di Simona Ruffino dal titolo “Neuromarketing etico, Ascoltare le persone per costruire brand efficaci“, edito da Hoepli e in cui si affronta l’importante e complessa questione dell’etica applicata al Neuromarketing.

“La masterclass sul neuromarketing segna l’inizio di un lungo e affascinante percorso che io e il mio team di lavoro intendiamo intraprendere nella città di Taranto” afferma Francesco Vergallo. “La partecipazione all’evento è fondamentale per tutte le aziende che ancora non conoscono le tematiche del digital marketing e per coloro che vogliono approfondire tale disciplina. A tale scopo ho sviluppato un metodo applicabile a qualsiasi settore aziendale, disponibile sul mio sito, che ho denominato ‘delle 4A’ per aiutare gli imprenditori a sviluppare con facilità una strategia di marketing efficace”.