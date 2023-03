175 milioni per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Grazie al bilancio autonomo regionale, ai fondi europei e al fondo nazionale di circa 175 milioni di euro, la Regione Puglia supporterà iniziative innovative per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Questi finanziamenti serviranno a sostenere:

Per L’ accessibilità inclusiva, che con l’approvazione del Progetto “C.Os.T.A.”, prevede la realizzazione di infrastrutture e l’organizzazione di servizi accessibili e la promozione di offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità;

Per la disabilità dell’ autismo, si potranno potenziare gli sportelli nelle scuole pugliesi con avviamento di attività formative per il personale scolastico , attivando servizi di integrazione scolastica ed extrascolastica con l’obiettivo di creare percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni;

Per la disabilità visiva, con la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l’integrazione scolastica e per le attività collegate, con l’ausilio di assegni di studio per limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell’università.

Come evidenzia il Presidente Emiliano, l’importanza che la Regione Puglia usa questi fondi è per offrire servizi ai più fragili , ma valorizzare la figura del caregiver e aumentare risorse per l’assistenza.