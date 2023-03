Di Venere, in Urologia una nuova tecnica laser. Bari, 23 marzo 2023 – Una tecnica laser per trattare le patologie benigne della prostata e alcune neoplasie della prostata e del rene. Si chiama PTLA, acronimo inglese di Transperineal-Prostate-Laser-Ablation, la nuova tecnica chirurgica mininvasiva per il trattamento dei disturbi secondari all’ipertrofia prostatica benigna, una patologia che colpisce la ghiandola prostatica che ingrandendosi comprime l’uretra inficiandone la normale funzionalità, appena entrata a far parte della dotazione dell’Unità operativa complessa di Urologia dell’Ospedale “Di Venere”, diretta dal dr. Vito Ricapito.

La consegna ufficiale dell’apparecchiatura è avvenuta stamane, alla presenza del Direttore generale Antonio Sanguedolce, del direttore medico di presidio Vincenzo Fortunato e dell’équipe di Urologia.

La termoablazione avviene attraverso il posizionamento intraprostatico ed ecoguidato di sottili aghi per via transperineale, grazie ai quali è possibile introdurre sonde laser a bassa potenza (solo tre watt) che hanno lo scopo eliminare, sfruttando il calore, il tessuto prostatico responsabile dell’ostruzione della via urinaria bassa.