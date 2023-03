Foggia – litigio sfocia nel sangue. Durante la notte,(23 marzo) un uomo è stato accoltellato nella zona dello stadio (via Mogadiscio).

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti, l’alterco dovrebbe aver avuto inizio in casa sia e successivamente sul marciapiede si è concluso con un fendente che ha portato l’uomo ad accasciarsi su una autovettura.

Prima dell’atto c’è stato un litigio per motivi personali.

L’uomo non è in pericolo di vita ed è stato curato al policlinico.