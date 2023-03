Taranto – Torna la Passione di Cristo in musica

Passione di Cristo in Musica spettacolo e beneficenza a Taranto.

Si terrà giorno 30 Marzo 2023 nella splendida cornice della Chiesa San Pasquale Baylon l’evento musicale fortemente voluto dal Lions Club Taranto Città dei Due Mari.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’intensa attività del Lions Club Tarantino al fine di raccogliere fondi e aiuti per l’associazione “Donato Marra Ali per Volare” in un connubio di solidarietà, religiosità e arte.

La splendida Chiesa di San Pasquale accoglierà l’evento denominato “La Passione di Cristo in Musica, con Voce narrante” un progetto unico ed esclusivo della Francesco Greco Ensemble.

L’evento musicale rappresenta un occasione di riflessione e di avvicinamento all’ormai imminente Pasqua. Attraverso la lettura di passi sacri saranno ripercorsi gli ultimi istanti di vita di Gesù sino all’esaltazione della resurrezione esaltando a loro volta gli spettatori che si vedranno coinvolti in una fusione di letture e immagini della vita di Cristo accompagnati dalla musica descrittiva che farà rivivere intensamente e intimamente la passione di Cristo.

Il progetto presentato si caratterizza per essere l’unico creato e realizzato esclusivamente per il periodo Pasquale. La scelta delle letture, delle immagini e delle musiche è stata curata espressamente dal M° Greco per realizzare un’ opera che non fosse un adattamento alla Passione ma una vera e propria narrazione in progetto musicale, unico di tal genere sul territorio tanto da non essere presentata in altri periodi dell’anno.

L’unicità, l’esclusività dell’evento musicale e il fine della serata consentono di avvicinarsi alla Pasqua nel modo migliore accompagnati dalle splendide tele degli artisti del settecento Napoletano che impreziosiscono la magnificenza della Chiesa tarantina officiata dai Frati minori di Taranto.

Una serata da non perdere, l’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 19,00.