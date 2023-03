Incidente stradale a Francavilla Fontana – quattro i feriti. Quattro feriti di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente verificatosi poco dopo la mezzanotte di domenica 19 marzo, in via Brindisi a Francavilla Fontana tra due auto.

Le auto coinvolte sono una Fiat Punto con a bordo due militari che si è schiantata contro un muro di cinta, e una Jeep che si è ribaltata.Per la messa in sicurezza dei veicoli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Fiat Punto incidente Via Brindisi a Francavilla Fontana.

Ad avere la peggio i militari, uno più grave è stato portato in codice rosso dal personale del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

La ricostruzione dell’accaduto, è affidata ai carabinieri.