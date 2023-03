Crispiano – “La donna libera se autonoma”. Dibattito

L’autonomia rende la donna libera

Martedì 21 marzo alle ore 18,30 avrà luogo nel salone consiliare del Comune di Crispiano l’incontro sul tema “Donne padrone del loro futuro per una cittadinanza attiva”, organizzato da Aief, Associazione Italiana Educatori Finanziari. Intervengono Angela Miola, educatrice Aief, Carla Buonocore, psicologa del centro antiviolenza “Rompiamo il silenzio”, Luca Lopomo, Sindaco di Crispiano e Aurora Bagnalasta, assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Crispiano. Presenzieranno altresì all’iniziativa il Comitato delle Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Taranto e l’associazione culturale “Ce ttèatre” con il cast dello spettacolo “Dal filo spinato all’eternità – Storie di donne al tempo dell’Olocausto”- L’interessante incontro si rivolge alle donne, agli studenti della Secondaria di II° grado e agli studenti universitari. Obiettivo: come svincolarsi da un amore malato. Spesso la dipendenza economica è la prima causa della impossibilità di rendersi liberi, causando dipendenza fisica e mentale da un compagno che non ti rispetta. Imparare la gestione dell’economia familiare e patrimoniale permette alle donne di crearsi un futuro di libertà per essere socialmente presenti e non più vittime.