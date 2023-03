Ippodromo Paolo VI – Premio Gigi D’Alessio

Nuovo appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 21 marzo a partire dalle 14.20.

Saranno sette le corse in programma, con ultima prova abbinata anche alla Tris/Quartè/Quintè.

La corsa principale è la terza, il premio “Gigi D’Alessio”, un confronto sui 1600 metri per cavalle di tre anni.

Eloise Gar, dopo il buon piazzamento nel Gran Premio Saranno Famosi, torna in un contesto più alla portata. L’allieva di Gaetano Di Nardo proverà a sfruttare la sua velocità iniziale per assumere il comando e gestire sino in fondo.

Sulla sua strada, però, avversarie da non sottovalutare assolutamente. Infatti lungo la corsa si avvierà Esedra Degli Dei, reduce da record in carriera nell’ultimo impegno affrontato nonostante sia terminata solo quarta; Evelyne Cas, compagna di training della favorita, già a segno sulla pista lo scorso anno, anch’essa svelta nella fase iniziale; Explosive Power Lf, che cresce di corsa in corsa, come dimostra l’ultima vittoria conquistata proprio sulla pista; Eccezione, che ha subito mostrato i muscoli al debutto tarantino, affermandosi destando un’ottima impressione; ed Evil Eyes, sottotono la settimana scorsa, dopo due belle prestazioni precedenti.