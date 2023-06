Sabato 8 luglio la 36ª edizione della Milano-Taranto

Sabato 8 luglio si terrà la 36ª edizione della Milano Taranto, un evento che rievoca la storica competizione agonistica per moto storiche disputata tra il 1937 e il 1956. Circa 150 moto d’epoca taglieranno il traguardo sulla Rotonda del Lungomare di Taranto.

Dopo alcuni anni in cui i partecipanti si spostavano a Bari per la premiazione e i festeggiamenti, finalmente per questa edizione saranno ospitati in diverse strutture a Taranto. Ciò è stato reso possibile grazie alla disponibilità del Motoclub Veteran San Martino, al sostegno del Comune di Taranto e all’impegno del Lambretta Club Taranto.

La partenza avverrà a mezzanotte di domenica 2 luglio dall’idroscalo di Milano, mentre l’arrivo a Taranto è previsto a partire dalle ore 16:00. I motociclisti raggiungeranno piazza Ebalia e attraverseranno l'”ultimo miglio” per tagliare il traguardo sul Lungomare presso la Rotonda. Le moto saranno quindi esposte sul piazzale, dove i partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia e anche da alcuni paesi europei potranno godere di un rinfresco in stile tarantino, offerto grazie al contributo di alcuni sponsor locali.

Quest’anno sarà assegnata la prima coppa intitolata a Mario De Introna, che verrà consegnata al concorrente proveniente da più lontano. Mario De Introna, originario di Taranto, ebbe un ruolo fondamentale nel 1937 per portare la competizione fino alla città.

L’ingresso dei motociclisti sarà salutato dalla fanfara dei Bersaglieri. Al termine delle celebrazioni presso la Rotonda del Lungomare, i partecipanti e lo staff saranno ospitati nelle strutture ricettive di Taranto, dove si terrà la cerimonia di premiazione. Successivamente, faranno ritorno alle loro città di origine. Si invita la popolazione tarantina e tutti gli appassionati a dare il benvenuto e applaudire i concorrenti, per far sentire loro il calore di una città che, dopo diversi anni, torna ad essere protagonista di un evento che le appartiene.