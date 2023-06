Ippodromo Paolo VI – Cordobes per sbalordire

C

Nuova riunione con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, domenica 11 giugno con inizio alle 19.35.

Saranno sette le corse in programma, tra le quali l’ultima è quella da maggior interesse tecnico.



Si tratta di una condizionata sul miglio per soggetti di cinque anni ed oltre, con Cordobes chiamato a recitare ruolo di primo attore, forte delle sei vittorie centrate su altrettante corse disputate nel corso di quest’anno.



Le alternative all’allievo di Romano Tamburrano sono innanzitutto Castaldo Cas, che nell’ultimo scontro diretto lo ha decisamente impensierito, ma anche Bluedaisy Fox, chiamata a prova d’appello dopo l’ultima deludente performance, e Bayern Op, sorprendente vincitore due settimane fa.



Più duro, invece, il compito per gli altri concorrenti che sono Inola Du Mont, Boreas Amnis e Bertuccia Jet.

Ingresso come sempre libero e gratuito per tutti.