Ippodromo Paolo VI – Vince il Palio l’I.C. Frascolla di Taranto

Giornata di festa all’ippodromo Paolo Sesto, domenica 7 maggio per l’edizione numero otto del Palio delle scuole, che quest’anno vedeva protagonisti sei istituti di Taranto e della sua provincia.

La vittoria andava all’I.C. Frascolla di Taranto, abbinato a Chapeau Sferr che, ben pilotato da Salvatore Negro, assumeva il comando delle operazioni dopo 500 metri e respingeva gli attacchi prima di Vinella (I.C. Giovanni XXIII di Statte), e poi di Zar Nicolai Erre (I.C. Morleo di Avetrana).

Grandi festeggiamenti in pista, con il cavallo vincitore ed il suo driver accerchiati dagli studenti e dai rappresentanti della Frascolla, per un abbraccio collettivo, la premiazione e le foto di rito, accompagnati dalle note di We are the champions dei Queen.

Lo spettacolo, tuttavia, non era circoscritto solo alla corsa finale abbinata al Palio, ma per tutto il pomeriggio le varie scuole si esibivano nel parterre, affollavano le tribune con tifo degno di uno stadio di serie A, colorando ed arricchendo il tutto con partecipazione ed entusiasmo.

Adesso non resta che effettuare l’ultimo step, ovvero la consegna del trofeo ai dirigenti dell’I.C. Frascolla, festeggiare tutti insieme, cavallo compreso, come da tradizione del Palio delle scuole.

Il tutto accadrà lunedì 15 maggio alle ore 11.00

La classifica finale era la seguente:

1. I.C. Frascolla di Taranto che ha vinto un premio di €.2.000 messo in palio dalla SIFJ Spa

2. I.C. Morleo di Avetrana €. 1.500

3. I.C. Giovanni XXIII di Statte €. 1.000

4. I.C. Gemelli di Leporano €. 500

5. I.C. Severi di Crispiano €. 500

6. I.C. San Giovanni Bosco di Massafra €. 500

Inoltre la stessa SIFJ donerà il 5% del movimento gioco sul campo, pari al €. 675, alla Cooperativa Logos.