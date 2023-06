Banksy a Lecce: arte e critica sociale. Banksy è uno street artist famoso per le sue opere provocatorie e ironiche. La sua arte denuncia il capitalismo, la guerra, il controllo sociale e le disuguaglianze.

La mostra “Realismo Capitalista”

Dal 20 giugno al 30 settembre, a Lecce, sarà possibile ammirare una selezione delle sue opere. La mostra “Realismo Capitalista, Banksy: l’arte in assenza di utopie” si terrà nelle Mura Urbiche. L’inaugurazione sarà il 20 giugno alle 18.30.

La mostra è promossa dalla Città di Lecce e curata da Antonelli & Marziani. È prodotta e organizzata da A&M Cultural Consulting in collaborazione con SAM Museo delle Arti e Delle Espressioni Urbane e Mediafarm.

Le opere di Banksy

La mostra presenta opere originali e documenti che raccontano il mondo contemporaneo attraverso lo sguardo di Banksy. L’artista britannico ha saputo interpretare con la street art la realtà complessa dei nostri tempi.

La mostra è un progetto scientifico, critico ed interpretativo indipendente, ideato e finanziato fuori dalla sfera d’influenza dell’artista. Banksy non è coinvolto nella mostra e non ha fornito supporto o opere. Le opere provengono dalla collezione di SAM | Museo delle Arti e delle Espressioni Urbane.

Ogni opera, documento o materiale in mostra è stato verificato per accuratezza e autenticità da Pest Control Office ltd, l’unico organismo autorizzato a rappresentare Banksy.