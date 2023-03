Taranto – Incendio in una casa a Lama

In via Carlo Magno, tra Lama e Talsano, incendio in un appartamento. Pare abbia preso fuoco una termocoperta. Da lì, le fiamme, come si evince dalla foto, si sono sviluppate per l’intero appartamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la polizia locale. Sul posto, anche gli operatori del 118.

L’abitante dell’appartamento, è stata condotta in ospedale per controlli. Messo in sicurezza un disabile che abita al settimo piano dello stesso condominio. Ci sono voluti 5 equipaggi dei vigili de fuoco per domare le fiamme. Purtroppo, l’incendio ha distrutto i mobili e quant’altro dell’appartamento.