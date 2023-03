Capuano: “Il Taranto resterà in serie C” (video)

Queste le parole chiave o, se volete, il sunto della conferenza stampa pre-gara di Eziolino Capuano.



“Il Taranto resterà in serie C” (video)



Più tranquillo del solito, parla tranquillamente del momento della squadra. E non nasconde di essere il primo a patire la mancanza di gol nelle ultime partite (solo 1 in 13 gare), del Taranto.

Sa che non sarà per niente facile spuntarla con goleador del calibro di Patierno e compagni ma dice, sorridendo, che firmerebbe col sangue per 4 o 5 o 6 pareggi per 0-0, se sarebbero utili ad una salvezza certa. Chiude con “Il Taranto resterà in serie C”. E se lo dice lui…

“Il Taranto resterà in serie C” (Video)

Segue intervista completa a cura di Antennasud

https://fb.watch/jlqYq5z3vn/