Eco-passeggiata a Martina Franca per salvaguardare le risorse naturali. Domenica 26 marzo, si terrà un’eco-passeggiata nel Quartiere Sant’Eligio.

È importante comprendere e far comprendere a tutti che l’unico modo per mantenere e salvaguardare le risorse naturali del nostro pianeta è mantenerlo pulito.

La partenza sarà il giorno 26 marzo dal parcheggio di Piazza D’Angio’ alle ore 10:00.

L’intento del Comitato di quartiere Sant’Eligio, delle associazioni, dei commercianti e di coloro che collaborano con noi e che supportano l’evento è quello di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente in cui viviamo e di avere una città sempre più pulita!!!

Eco-passeggiata a Martina Franca per salvaguardare le risorse naturali.

Sono tutti invitati, perché la città è di tutti e per tutti.

“PERCHÉ I CITTADINI NON HANNO SOLO DIRITTI MA ANCHE DOVERI” ed è un dovere di ognuno raccogliere le deiezioni dei propri cani e non gettare mozziconi di sigarette e altri rifiuti per strada!!! Passeggeranno con noi simbolicamente anche padroni con cani.

Ognuno di noi quotidianamente dovrebbe impegnarsi a fare per rendere il nostro pianeta un luogo vivibile da tutti. Una passeggiata che oltre a diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico, oltre a mantenere pulito i propri spazzi, ci permetterà di socializzare, di rallentare, di osservare i nostri bellissimi luoghi e paesaggi da un altro punto di vista. Immergendosi nella natura urbana per una filosofia del paesaggio che muova a riflessioni sulla sostenibilità dei propri comportamenti e che ne promuova di nuovi.

Seguirà un buffet e una mostra di foto storiche del quartiere illustrate da Benvenuto Messia presso la Parrocchia Regina Mundi.