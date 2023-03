Furbetti del RdC e lavoratori in nero scoperti nel leccese. Durante i controlli in una discoteca a Surbo, nel leccese, la Guardia di Finanza ha scoperto che, ben 25 lavoratori, sui 33 dipendenti, erano in nero.

Tra loro camerieri, barman, buttafuori, drag queen, lavapiatti, fotografi, guardarobiere.

Gli altri otto sono al vaglio degli inquirenti, tra loro qualcuno percepiva il reddito di cittadinanza ed uno, originario dell’India, senza documenti e quindi, segnalato alle autorità competenti.

Furbetti del RdC e lavoratori in nero scoperti nel leccese

Quelli che percepivano il RDC oltrd essere alla denunciati, sono stati segnalati all’INPS.