Un papà arrabbiato distruggere la porta della medicheria e ferisce il medico in visita. Stanotte 16 marzo intorno alle 02:00, al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il papà di un bambino in visita, molto nervoso, ha colpito la porta della medicheria. Alcuni frammenti della pota danneggiata, hanno ferito il medico in volto. Lo stesso genitore ha riportato ferite a causa della forza esercitata.

Fortunatamente, l’intervento della guardia giurata presente all’interno della struttura ha evitato il contatto diretto tra il medico e il papà fin troppo aggitato. L’ospedale ha presentato denuncia dell’accaduto, si ricorda che il personale sanitario, tutto, è a tutela del malato.

Di pochi giorni fa, il lanci della campagna di sensibilizzazione Laviolenzanoncura verso gli Operatori sanitari e socio-sanitari in prima linea tra minacce e aggressioni. Proprio il ministro della Salute Orazio Schillaci Abeba dichiarato che “Si tratta di un grave problema culturale che va fermato”.