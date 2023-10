Parco della Giustizia a Bari, al via il progetto iconico del Ministero della Giustizia Dalla collaborazione tra il Ministero della Giustizia, Agenzia del Demanio e Comune di Bari è nato il progetto del nuovo Parco della Giustizia, nell’area delle ex Caserme Milano e Capozzi, nel quartiere Carrassi.

Un progetto iconico e ambizioso per la Città Metropolitana di Bari, con l’obiettivo precipuo di ottimizzare gli spazi in uso agli uffici giudiziari e di rispondere alle necessità del territorio con azioni di recupero urbano a beneficio della cittadinanza.

Un “grande parco verde” che punta a diventare il centro nevralgico e sociale del quartiere, in continuo dialogo con il centro della città e il mare.

Parco della Giustizia a Bari, al via il progetto iconico del Ministero della Giustizia

La più importante opera pubblica del Ministero della Giustizia. Un intervento da 405 milioni di investimento, 15 ettari di territorio restituiti alla città, 900 alberi con al suo interno un lago artificiale che coprirà una superficie di quasi un ettaro. Parcheggi e percorsi dedicati alla mobilità dolce.

L’intervento del Parco della Giustizia restituirà a Bari una importante area verde ed una logistica della Giustizia integrata con la città. Un processo virtuoso che punta alla riqualificazione del patrimonio pubblico per fornire il proprio contributo agli obiettivi dell’Agenda 2030, allo sviluppo sostenibile economico e sociale delle nostre città.

Parco della Giustizia a Bari, al via il progetto iconico del Ministero della Giustizia

Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine della presentazione del progetto del Parco della giustizia di Bari, nella facoltà di Giurisprudenza del capoluogo pugliese: “Un riconoscimento importante per Bari e un risarcimento necessario dopo l’umiliazione delle udienze nelle tende. I lavori procedono in perfetta linea: la prima pietra sarà posta nel 2024, il primo lotto sarà pronto nel 2026.

Quando mi affacciai al ministero nel 2021, di questo progetto non si parlava più. Poi, grazie ai ministri Cartabia e Nordio, c’è stata la possibilità di riprenderlo. Appresi con sgomento che non era incluso tra i fondi del PNRR, per fortuna li abbiamo recuperati”.

Presidente Michele Emiliano: “Veder nascere un parco della giustizia nella città di Bari è un sogno, finalmente possiamo dare dignità alla magistratura pugliese con un investimento pubblico rilevante, che restituisce speranza agli operatori di diritto che nei tribunali lavorano e investono parte rilevante della loro vita. Seguiremo con interesse il prosieguo dei lavori”.

L’operazione vede impegnati Ministero della Giustizia, Agenzia del Demanio e Comune di Bari nello sviluppo e nella trasformazione del territorio attraverso un articolato piano di interventi strategici che riguardano, tra gli altri, la mobilità dolce, la riqualificazione di quartieri decentrati e degradati e la lotta al cambiamento climatico.