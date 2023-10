Tragedia a Conversano: a 17 anni Anthony perde la vita in moto

Nella serata di ieri, una tragica fatalità ha colpito la cittadina di Conversano, nel Barese. Anthony Innamorato, un ragazzo di soli 17 anni originario di Mola di Bari, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Bari.

La vittima era a bordo di una motocicletta, guidata da un coetaneo, quando per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa sull’asfalto.

Nonostante i tempestivi soccorsi di un medico libero dal servizio che si trovava in zona e del personale del 118, purtroppo per Anthony non c’è stato nulla da fare, e il giovane è deceduto sul colpo.Il conducente dello scooter, anch’esso di 17 anni, ha riportato la frattura di un femore ed è stato ricoverato presso l’ospedale di Monopoli, dove viene monitorato attentamente dai medici.

Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno approfondendo ogni dettaglio dell’incidente, compreso il coinvolgimento di eventuali altri mezzi.

Il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso un post su Facebook: “In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza.” Ha aggiunto: “Tutta la comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia.”

Il sindaco ha inoltre annunciato la proclamazione del lutto cittadino in coincidenza con il giorno dei funerali.

L’intera comunità è ora unita nel dolore per questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia Innamorato in questo momento così difficile.