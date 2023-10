Il prefetto di Bari Francesco Russo si presenta alla città Il tema della sicurezza e della legalità sono assolutamente centrali per le sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. La sicurezza è un annoso problema e costituisce un nodo centrale nel governo dei territori e delle città e in merito al quale le istituzioni sono chiamate a rispondere.

Le regole in un paese democratico non sono da considerare mere formalità, legacci per il cittadino o per l’istituzione, bensì essenza stessa del vivere civile, strumenti che consentono ad ogni soggetto di agire nella massima libertà di se stesso e degli altri.

Dalla metà degli anni ’90 si è affermato anche in Italia un approccio integrato alle politiche di sicurezza urbana come punto di raccordo tra un intervento repressivo e un azione preventiva, coniugando i temi dell’ordine pubblico con le problematiche sociali. Contrasto al degrado, alla marginalità, al disagio sono uno strumento importante sul terreno della prevenzione delle cause che più spesso portano a comportamenti devianti ed a fenomeni di criminalità diffusa nelle città. Ma anche la stessa progettazione dello spazio urbano deve essere orientato alla costruzione di “città sicure”.

Prefetto di Bari Francesco Russo: “Far sentire la presenza sul territorio del prefetto è importante perché i cittadini devono saper riconoscere, anche fisicamente, le istituzioni che li rappresentano. I rapporti con i sindaci sono sempre stati al centro del mio impegno.

Ho sempre cercato di dare loro un punto di riferimento certo per tutte le questioni. Dalla sicurezza al lavoro, problema sul quale porrò l’attenzione. Lo faremo attraverso il confronto con le forze di polizia e con i sindaci. Nei prossimi giorni avrò l’occasione di sensibilizzare ancora di più il territorio per cercare di realizzare, o migliorare, quell’idea di accoglienza un pò più diffusa richiesta dal ministro e come discussa con i sindaci. Ci saranno varie attività per conciliare l’accoglienza dignitosa con le esigenze dei cittadini. A Bari finora ci si è riusciti pienamente“.

Lo ha detto il nuovo prefetto di Bari che sostituirà il prefetto dott.ssa Antonia Bellomo andata in pensione, nel corso della conferenza stampa con la quale si è presentato alla città.