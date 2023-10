Taranto e Cerignola impattano a Francavilla

Finisce senza reti il posticipo della C girone C, sul neutro di Francavilla Fontana, per l’indisponibilità dello Iacovone, fra Taranto e Cerignola.

Classifica bugiarda per le due squadre, sicuramente meritevoli di qualche punto in più, ora ottave in classifica, con 8 punti.



Partita a volte noiosa, forse i veri momenti brillanti li possiamo riassumere in un paio di azioni da ambo le parti, nel finale.



Non pervenuti Malcore e Cianci, più incisivo Zak e Kanoute.

Inossidabili Vannucchi e Antonini, bene Ligi e Martinelli.



Le porte chiuse nuocciono alla salute, sarebbero da evitare, soprattutto quando immeritate.

Foto Franco Capriglione

Tabellino

Taranto-Cerignola 0-0

TARANTO: Vannucchi G., Heinz J., Antonini Lui M., Enrici P. (dal 12′ st de Santis I. F.), Mastromonaco G. (dal 1′ st Kondaj E.), Fiorani M., Romano A. (dal 1′ st Bifulco A.), Zonta L., Panico C., Kanoute M. (dal 13′ st Orlando F.), Cianci P. (dal 29′ st Samele L.). A disposizione: Di Serio A. Loliva A.,, Calvano S., Capone F., Colurciello S., Ferrara A., Hysaj D., Papaserio G., Riggio C.

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T., Russo L., Ligi A., Martinelli L., Tentardini A. (dal 41′ st Rizzo A.), Ruggiero Z. (dal 23′ st Tascone M.), Capomaggio G., Ghisolfi M. (dal 24′ st Miguel Angel), Leonetti V. (dal 11′ st D’Ausilio M.), D’Andrea F., Malcore G. (dal 12′ st Sosa F.). A disposizione: Fares G., Trezza S., Allegrini G., Bianco R., Carnevale A., Coccia G., De Luca U., Gonnelli L., Prati B., Vitale M.

Ammonizioni: al 36′ pt Enrici P. (Taranto), al 27′ st Bifulco A. (Taranto), al 45′ st Heinz J. (Taranto) al 11′ pt Leonetti V. (Audace Cerignola), al 20′ st Capomaggio G. (Audace Cerignola), al 35′ st Tentardini A. (Audace Cerignola), al 43′ st Martinelli L. (Audace Cerignola).