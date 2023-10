Bitonto: un festival per le libertà negate

Come difendere i diritti civili, politici, sociali e culturali in un mondo sempre più complesso e incerto? Questa è la domanda che anima la quarta edizione del festival “Il Diritto in Piazza”, organizzato dal Centro Studi Sapere Aude, che si svolgerà a Bitonto dal 6 all’8 ottobre.

Un evento gratuito e aperto a tutti, che vuole sensibilizzare i cittadini sulle tematiche delle libertà negate, quelle che riguardano la vita, la salute, il lavoro, la famiglia, la religione, la cultura, lo sport.

Un programma ricco di ospiti e appuntamenti

Il festival ospiterà personalità di spicco del mondo accademico, politico, giudiziario e culturale, che si confronteranno su vari aspetti delle libertà negate.

Tra gli ospiti ci saranno Michele Ainis, Farian Sabahi, Beppino Englaro, Nichi Vendola, i Mons Giuseppe Satriano e Francesco Savino, Loredana Capone, Antonio Decaro, Alfonso Pappalardo, Piero Rossi, Michele Emiliano e molti altri.

Il festival si svolgerà in diverse location della città, tra cui piazza Aldo Moro, il Teatro Traetta e il Torrione Angioino.

Spettacoli, sport e partecipazione

Il festival non sarà solo un momento di riflessione e dibattito, ma anche di intrattenimento e coinvolgimento. Ci saranno spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, che affronteranno il tema delle libertà negate con ironia e creatività.

Ci saranno anche appuntamenti sportivi, come tornei di calcio e basket, che promuoveranno il valore della libertà e del fair play. Il festival sarà anche un’occasione per ascoltare le voci dei cittadini, che potranno esprimere le loro opinioni e proposte attraverso sondaggi, questionari e interviste.

Il festival “Il Diritto in Piazza” è un evento unico nel suo genere, che vuole stimolare la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini sui loro diritti e doveri in tema di libertà.

Un evento che vuole anche celebrare la bellezza e la vitalità di Bitonto, una città che ha fatto della cultura e della legalità i suoi punti di forza.