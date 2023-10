Festa del Borgo, ode alla Puglia terra di tradizioni, amore e autenticità Autunno in Puglia non significa soltanto ultimi bagni di sole e ultimi tuffi per i più coraggiosi, ma anche inizio della Festa del Borgo, evento enogastronomico dedicato ai prodotti della stagione autunnale. L’evento che ha permesso non solo di gustare le specialità autunnali, ma anche di scoprire le tradizioni, i modi di vivere e l’artigianato della nostra bella Puglia.

Gino Paoli, in un suo celebre brano, cantava “Sapore di sale, sapore di mare…”, ma nella Festa del Borgo il sapore caldo e pieno del sud aleggiava proprio in tutta l’aria, e non solo al mare.

Quest’anno con “Festa del Borgo” nell’incantevole cornice del Borgo Curtopassi in Bisceglie, i winelovers hanno potuto vivere una serata all’insegna delle tradizioni, un omaggio emozionante alle feste di paese, un’ode alla Puglia attraverso le delizie della cucina tipica, dove ogni pietanza ha raccontato una storia di tradizione, amore e autenticità, la perfetta simbiosi di tradizione, arte, gusto e divertimento.

Non solo degustazioni, ma un’esperienza in grado di soddisfare una platea di ospiti ampia con esigenze e prodotti gourmet. Un’occasione vivace e gioiosa per lasciarsi incantare dai piatti tipici della nostra amata Puglia.

Immaginate un luogo dove la cultura e la bellezza si fondano in un unico proscenio dove la memoria è figlia della storia e con essa nasce l’atmosfera magica di un dipinto che si trasforma in un paesaggio.

Uno di quei paesi dove gli “occhi” della Recherche di Marcel Proust avrebbero riscoperto nuovi viaggi, dove finanche l’orizzonte di Cristoforo Colombo sarebbe arrivato “là dove le terre finiscono. Quando parliamo di un luogo, parliamo contemporaneamente di uno stile di vita.

Borgo Curtopassi ha rappresentato uno stato d’animo da vivere e rivivere, ha varato come si fa in una nuova vita appena nata, un 1 ottobre completo di arte, magia, musica popolare e cultura, un evento per allietare la serata della stagione autunnale appena iniziata.

I partecipanti sono stati presi per mano e condotti alla scoperta di un luogo incantevole, in cui tutto è stato allestito alla perfezione per vivere una cena ricca di colori, musica e gusto, all’insegna della grande cultura rurale e contadina della Puglia. Tutti hanno trascorso una piacevole serata immersi nella scenografica Villa Ciardi, assaporando i valori autentici della Puglia.

Un incontro di anime, di amici, di persone che riescono a fermare il tempo in diversi istanti che non siano mai perduti, dove l’arte ha abbracciato la strada della cultura viva e gastronomica. Una cena tra le tradizioni dal passato legate alla produzione agricola, ed ancora la cucina d’autore dello chef Azzollini, dai pancotti appena fritti, alle calde mozzarelle homemade, dalla carne arrosto, al sapore delle orecchiette tipiche pugliesi. Un percorso 𝐞𝐧𝐨𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 ideato per valorizzare le tradizioni culinarie locali e deliziare i palati di grandi e piccini, immersi tra le luci delle 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞 del borgo ed esibizioni di 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 folk e di 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐢 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢. Ed un gran finale con il buffet di dolci tipici pugliesi, circondati da un microclima unico, e sorseggiando dell’ottimo vino.

I turisti e gli ospiti del Borgo oltre a gustare i prodotti agroalimentari della zona, hanno avuto la possibilità di ballare la Taranta il ballo tipico del sud Italia, in particolare della nostra Puglia, una danza senza vincoli di tempo, di sesso o di età.

Festa del Borgo ha rappresentato un moltiplicatore, un’occasione per il territorio che fa bella mostra di sè in tutte le sue sfaccettature: dall´enogastronomia del borgo, all’arte in più declinazioni con particolare attenzione alla musica che ha reso omaggio alla nostra bella Puglia.

Un tripudio di sapori e prodotti enogastronomici della tradizione meridionale, rivisitata attraverso la riscoperta degli antichi fasti della storica dimora e il lusso dell’ambientazione.

Un connubio di idee, energie ed anche risorse nello stimolo, nell’accompagnamento verso la valorizzazione del nostro patrimonio identitario al fine di promuovere, l’immagine migliore della nostra Puglia e del Sud.

Un evento unico nel suo genere che si è concluso con una cena di gala, calici e bottiglie, brindisi, degustazioni per le nostre eccellenze pugliesi.

Il vino e i prodotti pugliesi sono solo la punta di diamante di un sistema, quello dell’agroalimentare pugliese, che è tutto improntato sulla qualità, una manifestazione qualificata come questa che ha acceso le luci giuste, in un luogo privilegiato e che ha privilegiato la valorizzazione autentica e consapevole della qualità raggiunta.

Festa del Borgo ha messo a disposizione del pubblico un’esperienza unica nel suo genere, dando impulsi culturali di notevole livello, mettendo al centro della serata i temi culturali del nostro tempo, e della nostra terra, capace di lanciare messaggi positivi attraverso quanto di meglio la nostra regione può offrire: cibo, enogastronomia, spettacolo, scoperta del territorio, riuscendo a dare una connotazione unica alla serata.

Una condivisione di momenti unici per il loro genere, ma anche di gusti e stili unici.

Tantissime le degustazioni per gli ospiti ed un gran finale con il buffet di dolci tipici pugliesi.

Evento costruito con sacrifici e passione consentendo agli ospiti, che vorranno fare esperienze nuove e conoscere le tradizioni dei luoghi, di apprezzare le consuetudini millenarie di una regione che ha tanto da offrire, non solo per le eccellenze dell’entroterra, ma anche per amicizia, ospitalità e gentilezza.

Iniziativa del Borgo per lanciare un messaggio per “raccontare” una parte importante di sé a chi non conosce, o conosce poco la propria tradizione enogastronomica, e per invitarli a scoprire le grandi ricchezze che “il territorio del sole e del mare” racchiude dentro di sè.

L’identità di un territorio passa dalle proprie risorse, con particolare riferimento ai prodotti locali e caratteristici di cui la Puglia è ricca.

Oggi l’enogastronomia culturale ed ambientale attira i flussi turistici principali, i quali si orientano proprio in virtù dell’offerta che un territorio propone e della sua corretta promozione. Festa del Borgo vuole essere un elemento di attrazione oltre che una risorsa economica concreta per la nostra regione.