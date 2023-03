Sicurezza digitale – essere informati sulle truffe – Phishing DHL

Sicurezza digitale – essere informati sulle truffe – Phishing. Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali dati finanziari o codici di accesso. fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

Attenzione a questa diffusissima campagna di phishing che sta circolando ormai da giorni. Questa email non la manda il corriere espresso DHL ma si tratta di una trappola per rubarci i nostri soldi e dati personali.

In questa email bufala ci viene comunicato della presenza di un sedicente pacco in attesa di consegna e veniamo invitati a premere sul pulsante giallo per riprogrammare la consegna.

Non facciamolo, non premiamo sul pulsante altrimenti finiremo su un sito web contraffatto attraverso il quale i truffatori ci ruberanno tutti i nostri dati personali e bancari inseriti.

Avete ricevuto anche voi messaggi sospetti o ingannevoli tentativi di truffa e phishing?