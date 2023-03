Il Pattinaggio Artistico Taranto vince il Trofeo Regionale “Piccole orme del mare” 2023

Il successo è arrivato grazie alle straordinarie performances dei trenta atleti tarantini in gara. L’head coach Ilaria Di Maglie: “Questo premio ci gratifica ed inorgoglisce”

Il Pattinaggio Artistico Taranto vince la nona edizione del Trofeo Regionale “Piccole orme del mare”, evento FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici organizzato dall’ASD Green Roller tenutosi al Palazzetto “Nunzio Fiorentini” di Molfetta dal 14 febbraio al 5 marzo in tre weekend.

Un successo straordinario che consolida il sodalizio del presidente Giuliano Di Maglie nell’èlite del pattinaggio artistico pugliese, giunto grazie alle meravigliose performances dei trenta atleti tarantini in gara: Giulia Nigro, Giulia Marasco, Andrea Battistelli, Viviana Pignatale, Aurora Chirico, Massimo Prester, Alessia La Cava, Gioia D’Ancona, Alessia Pastore, Beatrice Frascella, Giulia Rapetti, Sofia Basile, Giorgia Cinquegrana, Fatima Micoli, Fatima Lippo, Raffaella Mosca, Iris Lubrano, Francesca Resta, Lucia Lanucara, Rebecca Arcudi, Chiara Melchioretto, Marianna De Santis, Gaia Margarita, Arianna Zizzi, Beatrice De Felice, Gaia Leserri, Antonella Masella, Gaia Montefinese, Lucia De Bartolomeo, Martina Maiorana.

Tanta la soddisfazione per l’head coach Ilaria Di Maglie: “Ringrazio il presidente regionale Fisr Valentina Caló che organizzando questo evento ha dato l’opportunità a tanti atleti, alle loro prime esperienze, di potersi esibire in un’atmosfera serena di sport e sana competizione. Questo trofeo da molti anni è un punto di riferimento per noi tutti”.

Immancabile un plauso ai giovanissimi atleti, davvero encomiabili: “Sono molto contenta del lavoro che stiamo portando avanti con i nostri piccoli pattinatori. Hanno dato tutti loro il massimo ed ognuno di loro, per quanto mi riguarda ha vinto, se non il podio, una bella e nuova esperienza. Questo premio ci gratifica ed inorgoglisce”.