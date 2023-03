Taranto Boxe Team Morrone festeggia: due campioni regionali tra gli esordienti

Al Palachicoli di Terlizzi si sono laureati campioni Nicola Fago (junior 54 kg) e Luigi Campanella (youth 54 kg). La soddisfazione dei coach Giuseppe Morrone e Giuseppe Acquaviva: “Orgogliosi di loro”

Due atleti in gara, due straordinarie vittorie. Solo soddisfazioni per il Taranto Boxe Team Morrone al Torneo Regionale Esordienti svoltosi dal 3 al 5 marzo al Palachicoli di Terlizzi, in provincia di Bari.

Per il sodalizio della famiglia Morrone sono giunte due medaglie d’oro grazie a Nicola Fago, vincitore della categoria Junior 54 Kg e Luigi Campanella, Youth 54 Kg.

“Siamo molto orgogliosi di Nicola e Luigi – commenta il maestro Giuseppe Morrone – come di tutti gli atleti che si stanno allenando da noi. Le loro vittorie sono da stimolo per tutti, perché arrivate dopo duri mesi di allenamento e tanti sacrifici. Felice di condividere questo successo con il mio socio Giuseppe Acquaviva, un amico e professionista fantastico”.

Proprio Acquaviva sottolinea la grande impresa: “E’ stata una soddisfazione immensa, il pugilato è uno sport che impone tante rinunce ed una vita esemplare. Questi ragazzi sono per me come dei figli, vederli crescere e vincere per noi è motivo di gioia”.

Un successo nato a settembre, come sottolinea Nicola Fago: “Ci siamo allenati cinque volte a settimana ed il duro lavoro ci ha ripagato”, mentra Luigi Campanella evidenzia il grande rapporto con i coach: “Siamo una famiglia, il nostro legame ci ha portato al successo”.

Nicola, Luigi e la Boxe Taranto Team Morrone saranno nuovamente sul ring a Matera nel weekend del 25 e 26 marzo.