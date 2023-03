“Bio Hub” per minori e adulti con fragilità. “Bio Hub”, il progetto realizzato dal Comune di Orsara di Puglia comune della provincia di Foggia, destinato a minori e adulti con fragilità legate alla salute mentale.

Il progetto nasce per far vivere una esperienza di socializzazione a contatto con la natura e con tutte le bellezze che può offrire. Arricchendosi di conoscenze, pratiche e relazioni umane, con l’obiettivo di favorire momenti di benessere alle persone con problematiche psicosociali. Un esperimento di inclusione e promozione delle autonomie di chi vive in condizioni di fragilità attraverso contesti cooperativi, in spazi naturali e urbani, a misura d’uomo, come il borgo e il territorio di Orsara di Puglia.

“Bio Hub” per minori e adulti con fragilità. Il progetto “Bio Hub” sarà presentato alla comunità ed alle istituzioni lunedì 20 marzo 2023, a partire dalle ore 10.30, ad Orsara di Puglia nell’Aula Consigliare del Comune (Via XX Settembre).

progetto “Bio Hub”, finanziato dal GAL Meridaunia s.c.ar.l. e realizzato dal Comune di Orsara di Puglia (soggetto capofila) in ATS con le cooperative Ortovolante, Socialservice, Anteo, Associazione di Volontariato Tutti in volo e Consorzio di cooperative sociali Oltre. L’iniziativa è stata finanziata attraverso il Fondo F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014-2020. Piano di Azione Locale “Monti Dauni – Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.