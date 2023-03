Gemellaggio fra Puglia e Albania: proiezione speciale nei cinema pugliesi

Gemellaggio fra Puglia e Albania: proiezione speciale nei cinema pugliesi del nuovo film di Esmeralda Calabria, «Parlate a bassa voce». Giovedì 9 Marzo a Bari al Cineporto e Sabato 11 Marzo a Lecce al Multisala Massimo la proiezione del nuovo film d’ispirazione neorealista reduce da un incredibile successo dalla 40esima edizione del Torino Film Festival. In sala a Bari ad introdurre il film vi sarà Esmeralda Calabria in persona.

Il film affronta il tema dell’emigrazione che ha colpito gli Albanesi in particolare verso la fine dello scorso millennio: le storie di chi è partito, dirigendosi verso l’Italia meridionale si intrecciano con quelle di chi ha, con stoica fermezza, deciso di rimanere. È la storia di un paese marchiato a fuoco dalle crisi e dalle guerre civili, condannato ad un’eterna instabilità governativa e di sistema (prima il regime socialista, poi la democrazia liberale ed in seguito il ritorno all’ideale rosso). È una storia di criminalità perché sì, in questo contesto confuso e disorientato, non è mancato chi ha desiderato lucrare sulla disperazione della povera gente.

Calabria, già montatrice per Moretti e D’Innocenzo fra tutti ma anche per molti altri, dirige la propria videocamera a ritrarre con maniacale accuratezza i dettagli dell’estetica del dolore di un paese troppo spesso relegato al dimenticatoio. E la Puglia, storicamente terra di ritrovo per molti emigrati albanesi, ha offerto un palco a questo film, una possibilità di mostrarsi.