Bari – Borse di mobilità per tirocini all’estero. Le borse di mobilità offerte dal bando SEND sono accessibili a tutti gli studenti iscritti agli Istituti di Istruzione Superiore aderenti al progetto, ovvero: Università di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Cagliari, Catania, Enna (KORE), Ferrara, Napoli (Federico II), Padova, Palermo, Parma, Roma (Tor Vergata) e Università Politecnica delle Marche e Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il Bando SEND rende disponibili 184 borse di mobilità per lo svolgimento di tirocini all’estero.

La borsa per la mobilità del bando SEND offre agli studenti un contributo per i costi di viaggio e soggiorno durante il periodo di tirocinio all’estero.

Le borse sono riservate a studenti universitari e attivate nell’ambito del programma Erasmus+.

Le domande dovranno essere effettuate mediante registrazione Piattaforma Mobilità Send

SEND è un’associazione di promozione sociale con sede in Sicilia, a Palermo. Opera come agenzia per il lavoro e l’innovazione sociale, promuovendo pratiche di cambiamento fondate sull’agire collettivo. In particolare, sviluppa azioni di welfare comunitario volte a realizzare il diritto al reddito, all’istruzione e al lavoro dignitoso e sicuro. L’organizzazione è accreditata all’erogazione dei servizi per l’impiego e del lavoro dalla Regione Sicilia.

La scadenza per presentare le domande è fissata al 3 aprile 2023 (ore 12:00)