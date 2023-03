Paura per una telefonata anonima al tribunale di Lecce. Una telefonata anonima alla sala operativa della questura di Lecce, ha fatto vivere momenti di paura nel tribunale leccese.

La telefonata, giudicata di provenienza anarchica, ha fatto scattare l’allarme (parlava di una bomba)e fatto intervenire gli artificieri dei Carabinieri e messo in allerta il Comando Provinciale.

I militari con gli specialisti e con l’ausilio di apparecchiature elettroniche hanno ispezionato in lungo e in largo l’edificio, non trovando nulla.

Segno che la telefonata, fatta da qualcuno o come pensano gli inquirenti da una cellula anarchica, nell’intento di generare panico.

I carabinieri sono all’opera per stabilire da dove sia partita la telefonata e individuare il colpevole.