​I giovani pugili della Quero all’esordio

Si è svolto dal 3 al 5 marzo il Torneo regionale esordienti che ha visto debuttare 167 pugili pugliesi sul ring del Palazzetto dello sport di Terlizzi in tre belle giornate di boxe e salute. A confrontarsi sono state le categorie schoolboy, junior, youth ed élite maschili e femminili, per le quali hanno gareggiato otto pugili tarantini e fasanesi della Quero-Chiloiro, che sono stati accompagnati a questo importante evento della loro carriera sportiva dal maestro Cataldo Quero e dall’aspirante tecnico Vito Potenza.

Il più bel risultato è sicuramente arrivato dall’élite 63,5 kg Davide Donvito, il quale si è aggiudicato la finale contro Roberto Tagliente della Pugilistica Castellano Mottola: mentre l’avversario cercava sempre di attaccare, Donvito ha sfruttato la sua altezza per tenerlo a distanza, lavorando mobile sulle gambe e con colpi lunghi di sbarramento. Non è stato da meno l’altro élite 63.5 kg, Danilo Verrienti, che purtroppo ha perso in semifinale mentre stava dominando il match completamente a suo favore, quando alla terza ripresa si è fatto cogliere impreparato da un colpo a seguito del quale l’arbitro ha decretato l’RSC per Verrienti a vantaggio di Michael Olivieri della Boxy alive Melissano. Ha perso in finale il più giovane dei tarantini, lo junior 52 kg Felice Di Cuia, partito come un razzo contro Robert Ignat della Boxe Terra d’Otranto ma fermato alla seconda ripresa dall’arbitro a causa di un’epitassi nasale, in un match ancora in definizione in cui ha messo tanto carattere ed emozione.

Belle prestazioni anche per i pugili fasanesi della Quero-Chiloiro, in particolare il mancino Ettore Pelonzi, che ha vinto tra gli junior 75 kg la semifinale contro Daniel Di Serio della Boxing Team Capuano Brindisi, con azioni continue e ben organizzate, mentre in finale ha perso contro Andrea Gammariello della Amici del pugilato Lecce. Verdetto un po’ stretto invece, in un ottimo match a tratti spettacolare, per l’élite 60 kg Donato Fiume che ha perso in finale contro Carlo Tarricone della Boxe Abaci Corato, mentre lo youth 92+ kg Gabriele Sibilio ha perso nella finale con Gianpaolo Gaudino della Boxe Iaia Brindisi, in un incontro davvero molto equilibrato. Infine, esordio un po’ acerbo tra gli élite per il 67 kg Francesco Maglionico che ha perso contro Nicola Garbetta della Kombat Barletta e per l’80 kg Gabriele Gentile sconfitto da Gianfranco Corvino della Boxe Francavillese.

Nella mattinata del 5 marzo si è svolto il criterium regionale giovanile che ha riempito il Palazzetto di allegria con le numerose presenze dei bambini dai 5 ai 13 anni, dei quali hanno partecipato alle gare i seguenti baby-atleti tarantini: per gli allievi George Caforio, Giovanni Ungaro, Cristopher Spagnuolo, Simone Intermite, Cebrail Geguec, Francesco Stola, Andrea Battafarano, Samuele Del Gaudio, Gianfrancesco Sindaco, Marco Marci, Emanuele Cimoli, Alessandro Modio; per la qualifica dei canguri Samirah Magno, Stefano Bellucco, Vincenzo Quero, Giovanni De Giorgio; per i cangurini Alessandro locapo e Simone Lonoce.