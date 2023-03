ANSI – Al fianco delle donne in divisa sempre, non solo l’8 marzo. L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, in occasione della festa della Donna, ricorda l’impegno e la presenza qualificata delle donne nelle Forze Armate e di Polizia.

“Le donne sono oltre il 7% dell’organico delle Forze Armate – dichiara il Presidente Nazionale dell’ANSI, Cavalier Gaetano Ruocco – la presenza femminile è in continuo aumento e contribuisce ad elevare notevolmente il livello di preparazione e professionalità del personale.

Le donne e gli uomini delle Forze Armate e di Polizia sono uniti nella difesa della Patria e nella salvaguardia delle libere Istituzioni – conclude Ruocco – siamo al fianco delle colleghe in divisa, tutti i giorni, non solo l’8 marzo.”