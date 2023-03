Torna la Fiera Pessima a Manduria. Inaugurazione oggi



Torna la Fiera Pessima a Manduria anche se con meno espositori.

Oggi pomeriggio, 8 marzo, alle 15:30, si inaugurerà la Fiera Pessima. Saranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed il vescovo della diocesi di Oria mons. Vincenzo Pisanello ad inaugurare la 280a fiera Pessima a Manduria. Resterà aperta fino al 12 marzo. Verranno esposti, principalmente, prodotti inerenti l’agricoltura, l’artigianato, l’enogastronomia, il turismo e il wedding.

Dovrebbero essere circa novanta gli espositori provenienti dalla gran parte delle regioni meridionali, ma ci saranno anche addetti ai lavori toscani.

Oggi (8 marzo per chi legge), prevista anche la Fiera degli Animali. In programma varie conferenze, forum, talk e seminari che parleranno di imprenditoria femminile, vitivinicoltura, produzioni tipiche, legalità, turismo lento, sostenibilità economica e ambientale. Per saperne di più, consultare il sito pessima.it, nella sezione Eventi.

Dalle 9:00 alle 14:30 del 12 marzo, in fiera sarà disponibile uno speciale annullo filatelico celebrativo della 280a edizione, emesso da Poste Italiane.

La Fiera resterà aperta ogni giorno dalle 9:00 alle 21:00.

Foto di repertorio