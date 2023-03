Statte: denunciati in 13 rubavano l’energia elettrica. I carabinieri di Statte, coadiuvati da tecnici, hanno scoperto che in una intera palazzina on un allaccio abusivo, 13 famiglie illecitamente si rifornivano di energia elettrica.

I tecnici intervenuti hanno constatato che, dopo aver scollegato i contatori, continuava ad esserci l’assorbimento di energia.

In alcuni casi pur non avendo nessun contratto in essere, le utenze erano alimentate abusivamente.

La società fornitrice ha stimato il furto in circa 100 mila euro. Denunciato i soggetti per furto aggravato di energia elettrica.