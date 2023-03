Amianto – Una sentenza esemplare per un pensionato Ilva

Se ne parla ogni giorno ma finalmente arrivano i fatti su come è stato possibile introdurre nuovi elementi di giustizia e adeguato riconoscimento pensionistico per i lavoratori che hanno avuto a che fare o continuano a lavorare in luoghi contaminati da amianto.

“Esposizione all’amianto”

A Taranto una sentenza che rende giustizia ad un pensionato ex ILVA

Come dicevamo, finalmente c’è una data e una sentenza, la n. 44 del 2023, che introduce nuovi elementi di giustizia e riconoscimento pensionistico per i lavoratori che hanno avuto a che fare o continuano a lavorare in luoghi contaminati da amianto. Ricorderete che la fibra cancerogena è stata messa al bando nel 1992.

A Taranto una sentenza che rende giustizia ad un pensionato ex ILVA

L’importante risultato è stato raggiunto nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti dell’INPS, da parte di un ex dipendente ILVA, assistito dall’avv. Massimiliano Del Vecchio. L’uomo aveva lavorato in un reparto in cui era presente la fibra di amianto dal febbraio 1985 ad ottobre del 2003. Il suddetto aveva già ottenuto, dall’INAIL, il riconoscimento di esposizione qualificata all’amianto.