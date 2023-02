Con un messaggio su Facebook, Vittorio Galigani, dirigente del Taranto FC 1927, ha voluto ringraziare tutti coloro gli sono stati vicini in questo momento. È ricoverato in ospedale per un malore. Ora tutto procede per il meglio. Lui stesso si augura di tornare presto vicino alla squadra. Buona guarigione direttore!

0 Shares