Incidente mortale a Sava!

Incidente mortale, nel primo pomeriggio, all’ingresso di Sava, provenienza Fragagnano.

Il conducente di una Mercedes deve aver perso il controllo della stessa che si è capovolta. A bordo c’era anche sua moglie. Purtroppo per la donna non si è potuto far nulla per salvarle la vita. L’uomo è rimasto illeso.



Sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dell’auto. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Manduria dal 118 dove poi è deceduta.