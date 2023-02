Proiettile ad ex assessore in provincia di Taranto. Grave atto intimidatorio nei confronti dell’ex assessore di Fratelli d’Italia di Pulsano.

È stato recapitato un proiettile nella cassetta della posta di Francesco Marra.

L’esponente di Fdi ha reso nota la minaccia sui canali social con un video e condannando il gesto ha stigmatizzato l’accaduto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Unanime il coro di solidarietà e vicinanza, anche dal coordinamento provinciale del partito e dai parlamentari FdI, è stato condannato l’episodio ed espressa vicinanza.