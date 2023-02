Nuove OFFERTE di LAVORO per tutta la provincia di TARANTO

Dopo il grande interesse riscontrato dai lettori del PugliePress per la prima pubblicazioni di annunci di lavoro anche questa settimana abbiamo deciso di pubblicarne di nuovi.



L’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

In quest’ottica, le offerte pubblicate sul portale regionale LAVORO X TE, vengono ora raccolte in un Report settimanale che può senz’altro essere di ausilio alla ricerca di lavoro da parte di utenti e lettori, come dimostrato da analoghe esperienze in altre province pugliesi.

5° Report delle Offerte di lavoro attive della provincia di Taranto divise per settore e il link da cui scaricare il Report : https://bit.ly/3khyzoH