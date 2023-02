Sanitaservice Taranto, necessaria la trasparenza

“Questa mattina ho portato il mio sostegno al presidio dei lavoratori di Sanitaservice Taranto – scrive in una nota il consigliere regionale Di Gregorio (PD) che questa mattina ha partecipato al sit in svoltosi dinanzi alla sede dell’Asl di Taranto dei lavoratori di Sanitaservice e degli idonei al concorso pulitori – e degli idonei al concorso pulitori. La manifestazione si è svolta dinanzi alla sede dell’Asl ed è stata indetta dai sindacati di categoria aderenti a Cgil, Cisl, Uil.

Ho accolto l’invito a partecipare perché, come ho già detto nei giorni scorsi, in questa battaglia sono al fianco dei lavoratori e ribadisco che tutti vanno messi sullo stesso piano con uguali diritti e pari opportunità.

Una delegazione di sindacati e lavoratori ha incontrato i vertici dell’Azienda sanitaria locale. Alla Asl chiedo di fare chiarezza su questa vertenza, soprattutto in ordine a mansioni, incarichi e funzioni assegnate ai dipendenti di Sanitaservice Taranto. La trasparenza è necessaria non solo come dovere etico, ma anche come misura per una adeguata e corretta gestione del personale. Le carenze di personale, infatti, potrebbero essere appianate estendendo il tempo pieno alle unità oggi assunte part time.

In parallelo sarebbe opportuno prorogare sino al 2027 la validità della graduatoria degli idonei al concorso per pulitori, per avere una platea di riferimento sempre disponibile.

0 Shares