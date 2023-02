Castellana – Al Pala Grotte arriva Reggio Emilia

Bcc Castellana Grotte, al Pala Grotte c’è Reggio Emilia

Proverà a ricostruire dalle certezze del secondo posto in classifica, conservato nonostante le due sconfitte consecutive delle ultime due settimane, la Bcc Castellana Grotte, nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Gli stop con Motta di Livenza in casa e Cantù in trasferta, infatti, hanno mantenuto la formazione allenata da Jorge Cannestracci in seconda posizione con 37 punti, davanti a Santa Croce (36), Porto Viro (34), Cantù (34), Bergamo (32). Da questo punto si ricomincia per l’ultimo tratto di stagione, a partire da domenica 26 febbraio 2023quando, con prima battuta alle ore 18, in Puglia scenderà la Conad Reggio Emilia.

Mancano ormai sei giornate al termine della regular season: la Bcc Castellana Grotte ne giocherà tre in casa (Reggio Emilia appunto, poi Cuneo e Prata di Pordenone) e tre in trasferta (Porto Viro, Vibo Valentia e Santa Croce). Ognuno di questi passaggi potrà essere fondamentale per conquistare il miglior piazzamento possibile in vista della post season.

Già l’incrocio con Reggio Emilia, formazione attualmente terz’ultima in classifica e che in settimana ha esonerato coach Luca Cantagalli per affidare la guida tecnica al suo secondo Fabio Fanuli, potrà essere cartina di tornasole significativa per le ambizioni di alta classifica della New Mater. Una sfida, quella con gli emiliani, che ormai è un grande classico per la serie A2 con ben 16 precedenti a partire dalla stagione 2009/2010. Otto vittorie a testa tra pugliesi ed emiliani con la Bcc che ha vinto la gara di andata a Reggio (per 2-3), che in casa ha vinto due degli ultimi scontri diretti e che è chiamata a cancellare l’eliminazione ai quarti nei playoff della scorsa stagione.

Proprio a quella serie sono legati i ricordi di Giuseppe Barbone, da sei stagioni secondo allenatore della Bcc e proprio lo scorso anno promosso primo allenatore dopo l’esonero di Gulinelli: “A distanza di quasi un anno tutte le sensazioni personali sono da mettere da parte. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica e dobbiamo fare di tutto per vincerla con una bella prestazione. Mancano sei gare ormai alla fine della regular season e tutte diventano quasi da dentro o fuori. Ogni giorno lavoriamo in palestra con impegno – ha continuato Barbone – In queste ultime settimane purtroppo non siamo riusciti a raccogliere i frutti in campo, ma ora dobbiamo tornare a farlo”.

“Siamo secondi e dobbiamo rimanere aggrappati a questa posizione di classifica per affrontare i playoff dalla migliore posizione possibile – ha commentato il secondo allenatore della Bcc Castellana Grotte – I ragazzi hanno dato tutto finora e sono certo continueranno a farlo anche in questa seconda parte di stagione. Dobbiamo guardare partita dopo partita, ogni match ha una storia a sé e dobbiamo saper riconoscere le difficoltà e interpretarla. Sembra banale dirlo, ma è l’unica strada per raggiungere i nostri obiettivi”.

Quattro gli ex dell’incontro: da una parte capitan Nicola Tiozzo e Matteo Zamagni, dall’altra il regista Filippo Santambrogio e il centrale Alberto Elia.

Saranno Antonio Gaetano di Lamezia Terme (Cz) e Luigi Pasciari di Nola (Na), gli arbitri della partita. Insieme hanno diretto la Bcc Castellana Grotte anche nell’ultima partita del mese di febbraio della scorsa stagione (vittoria su Cantù per 3-0).

Il biglietto per l’accesso alla gara tra Castellana e Reggio Emilia (costo 10 euro) è acquistabile online sulla piattaforma diyticket.it o presso la biglietteria dello stesso Pala Grotte, aperta domenica pomeriggio a partire dalle ore 17.

Ulteriori informazioni sul sito www.newmatervolley.it e sui canali social di New Mater Volley.

Match program digitale su www.newmater.it per seguire la gara con tutte le informazioni utili.