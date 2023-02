Renzo Rubino una gemma di originalità nel panorama musicale italiano. La video intervista al cantautore

Renzo Rubino, 35 anni il 17 del prossimo mese di marzo, nato a Martina Franca sotto il segno dei pesci.

Anticonformista, unico, originale, schivo, controcorrente, tanto da sorprendere lo show business con un tour gratuito casa per casa, ma anche in alcune case di riposo ed ospedali, nel periodo antecedente il Natale, accolto come se fosse uno di famiglia con tanto affetto, contagiando ed emozionano i presenti con la sua voglia di raccontare e raccontarsi.

La sua presenza a Sanremo con un duetto con Levante con la canzone “Vivere” di Vasco Rossi che in realtà ha solo accompagnato al pianoforte non essendo il brano essere arrangiato per essere cantato a due voci, ma che sui social in tanti si sono chiesti come sarebbe stato se a cantarlo fosse stato solo Renzo Rubino.

Gli chiedemmo all’indomani del suo tour casa per casa: Perché un tour di questo genere che nessuno aveva mai fatto? Ci rispose con la sua consueta semplicità: “Ho bisogno di carpire emozioni ed ispirazioni per il mio nuovo disco”.

Lo abbiamo capito meglio ieri sera al Verdi di Martina Franca, un gioiello questo teatro dell’imprenditore Giulio Dilonardo

Una occasione irripetibile, quella di aver assistito in presenza alla registrazione del nuovo lavoro discografico dell’artista pugliese.

Una serata memorabile. Basterebbero queste poche parole per raccontare la serata del 23 Febbraio. Una gemma nel cuore della cittadina pugliese.

Un autografo d’autore. Un racconto di musica e parole di un livello alto, molto alto. E’ l’unico modo di esprimersi nel contesto di quanto accaduto, durante la registrazione del nuovo lavoro discografico di Renzo Rubino e della Banda della Città di Martina Franca Armonie d’Itria.

Il pubblico presente ha potuto percepire sensazioni musicali che non crediamo siano facili da esprimere davanti a due tipologie di pubblico: uno presente in platea (sold out), ed un altro, dedicato, addirittura sul palco.

A dirigere il tutto, nientepopodimeno che il Maestro Mauro Ottolini, un numero uno della musica Jazz, trombonista, compositore e direttore d’orchestra.

Uno dei jazzisti italiani più sperimentali che lavora sul concettuale e sulla ricerca strumentale.

Il Maestro da anni esprime il proprio talento come compositore e come arrangiatore, non solo per i progetti a suo nome, ma anche per importanti formazioni jazz, rock, pop e avantgarde.

Non è un caso se Renzo l’abbia scelto per un progetto così importante.

Ci siamo mescolati fra la gente del parterre ed abbiamo percepito sensazioni incredibili. Abbiamo visto la commozione sui volti di giovani e non più giovani, fra tutte “Mimma”, la nonna di Renzo.

Questo nuovo progetto del cantautore contiene delle novità assolute per il panorama musicale italiano.

Possiamo tranquillamente dire che trattasi uno spettacolo con contenuti rivoluzionari della musica che crediamo si possa permettere solo chi è dotato di talento, accompagnato da uno studio profondo della materia stessa.

Questa la descrizione dell’evento. Non possiamo raccontarvi di più. Glie lo abbiamo promesso a Renzo, trattandosi di una registrazione che diventerà disco.

Ma possiamo farvi ascoltare la nostra intervista video che ci racconta tanto di lui.

Renzo Rubino Intervistato da Francesco Leggieri. Riprese e foto di Gianfranco Maffucci

Ultime Notizie, Renzo Rubino, Sanremo, Levante, Vivere, Vasco Rossi, Martina Franca, Teatro Verdi, Giulio Dilonardo, Banda della Città di Martina Franca Armonie d’Itria, Mauro Ottolini,