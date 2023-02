Si chiama “Renzo Rubino recording”, il resto è una sorpresa per tutti. Appuntamento il 23 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Verdi, per partecipare alla registrazione del disco. Il pubblico sarà tra i protagonisti, per una serata spettacolo che si preannuncia ricca di emozioni.

Dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo dove Renzo Rubino e Levante, nella serata delle cover, hanno reinterpretato “Vivere” di Vasco Rossi in “Vivere” fa volare, una collaborazione straordinariamente naturale.

Appuntamento il 23 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Verdi, con l’originalità del cantautore Renzo Rubino per un nuovo progetto discografico. Si tratta di un album in cui al centro ci sono gli strumenti musicali della banda “Armonie d’Itria”, mentre il contesto è quello del Politeama Verdi di Martina Franca vestito a festa e con posti limitati.

“Renzo Rubino recording”, il resto è una sorpresa per tutti.