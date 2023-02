Cisternino – L’acqua è un “bene comune”. Ridurre il consumo di plastica ed educare alla sostenibilità ambientale: è questo il cuore del progetto “L’ acqua che insegna alla sete” sposato dall’Amministrazione comunale di Cisternino su proposta della società STEI.

L’iniziativa, come precisa l’assessore Annalisa Canzio, prevede l’installazione nelle scuole primarie del nostro Comune, di alcuni dispositivi che erogano acqua buona, pura e sicura. Gli studenti riceveranno, inoltre, una borraccia in alluminio, per educarli ad un utilizzo ecosostenibile delle nostre risorse.

L’acqua a portata di mano è una soluzione non solo sul piano economico, ma soprattutto su quello ambientale; afferma, infatti, l’assessore Aurora Grassi. L’acqua è un “bene comune”, così come l’ambiente in senso più ampio e ed è importante far comprendere il loro valore sin da quando si è piccoli.

In un anno difatti ogni bambino consuma centinaia di bottigliette in plastica e in Pet, mentre con la borracce riutilizzabili e grazie ai distributori di acqua microfiltrata si potrà ridurre notevolmente questo impatto ambientale negativo, almeno e a partire dalle nostre scuole primarie, in modo che bere torni ad essere sempre più un gesto naturale e non più inquinante.